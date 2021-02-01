Кличко заявил о блокировании передачи Киеву Гостиного двора со стороны министра Ткаченко

1 февраля, 2021, 13:55

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил министра культуры и информполитики Александра Ткаченко в блокировании передачи городу Гостиного двора

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в соцсетях, передает Еспресо.TV .

Кличко рассказал, что процесс передачи Гостиного двора общине Киева остановился здание передали на баланс Фонда госимущества, после чего Минкульт заблокировал решение о передаче на заседании правительства.

По его словам, сначала Ткаченко предложил городу подписать Меморандум, а когда это было сделано - документ "потерялся" в кабинетах министерства.

"Подготовили новый (меморандум - Ред.). Но, оказалось, не нужен никакой Меморандум, потому министр культуры против передачи Гостиного двора общине столицы. У него другая идея - передать объект министерству", - отметил мэр.

"Я считаю это преднамеренным блокированием и затягиванием времени, в течение которого Гостиный двор стоять в таком же состоянии и разрушится!" - заявил Кличко.

Городской голова отметил, что Киев готов осуществить реконструкцию Гостиного двора, создать в нем общественное пространство, музей города, разместить другие экспозиции, которые уже обсуждались с общественностью, и с Киево-Могилянской академией.

"Все" маневры "Минкульта, убежден, направленные на замораживание любых инициатив по восстановлению объекта и его работы для общины Киева. Поэтому, я обращаюсь к премьер-министру вмешаться в ситуацию и безотлагательно передать Гостиный двор общине города. Киевляне ждут этого давно ", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, в 2018 году Апелляционный хозяйственный суд Киева вернул памятник архитектуры Гостиный двор в государственную собственность

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