Степанов: в Украине после вакцинации AstraZeneca не было случаев тромбоза

16 марта, 2021, 17:28

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы вакцины AstraZeneca (Covishield)

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина .

Он отметил, что небольшой надзор после вакцинации был нужен только для двух привитых.

"У нас зафиксировано 362 побочные реакции. Это легкие реакции, только двое требовали ухода медработников непродолжительное время. Никаких тромбозов у нас зафиксировано не было", - сказал Степанов.

Напомним, ранее Степанов заявил , что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов.

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