"Реал" - "Аталанта": где и когда смотреть украинское дерби в ЛЧ

16 марта, 2021, 07:15

Сегодня, 16 марта, "Аталанта" из Бергамо сыграет на выезде против мадридского "Реала" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За свою историю "Аталанта" и "Реал" лишь однажды встречались между собой на футбольном поле. Это случилось две недели назад, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча команд завершилась победой испанцев - 1:0.

В составе "Аталанты" на Лигу чемпионов заявлен Руслан Малиновский, а цвета "Реала" защищает Андрей Лунин.

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

16 марта

"Реал" (Испания) - "Аталанта" (Италия)

Первый матч 1:0

Мадрид, стадион "Альфредо ди Стефано"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD"

24 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" из Бергамо дома проиграла мадридскому "Реалу" .

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