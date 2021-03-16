"Реал" - "Аталанта": где и когда смотреть украинское дерби в ЛЧ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За свою историю "Аталанта" и "Реал" лишь однажды встречались между собой на футбольном поле. Это случилось две недели назад, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча команд завершилась победой испанцев - 1:0.
В составе "Аталанты" на Лигу чемпионов заявлен Руслан Малиновский, а цвета "Реала" защищает Андрей Лунин.
Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
16 марта
"Реал" (Испания) - "Аталанта" (Италия)
Первый матч 1:0
Мадрид, стадион "Альфредо ди Стефано"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD"
- 24 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" из Бергамо дома проиграла мадридскому "Реалу" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти