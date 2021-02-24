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Espreso.tvСпортМалиновский не спас "Аталанту" от поражения "Реалу" в ЛЧ

Малиновский не спас "Аталанту" от поражения "Реалу" в ЛЧ


фото: Getty Images
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" из Бергамо дома проиграла мадридскому "Реалу"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Украинский полузащитник Руслан Малиновский появился на футбольном поле лишь на 86-й минуте, когда заменил Йосипа Иличича. На этой же минуте "Аталанта" пропустила единственный гол этого матча. Ферлан Мэнди вывел "Реал" вперед.

Итальянская команда большую часть времени провела в меньшинстве. Швейцарский хавбек Ремо Фройлер получил красную карточку на 17-й минуте встречи.

Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде. Начало встречи в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

24 февраля

"Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания) 0:1

Гол Мэнди, 86

Удаление: Фройлер, 17

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