Малиновский не спас "Аталанту" от поражения "Реалу" в ЛЧ
24 февраля, 2021, 23:55
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" из Бергамо дома проиграла мадридскому "Реалу"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Украинский полузащитник Руслан Малиновский появился на футбольном поле лишь на 86-й минуте, когда заменил Йосипа Иличича. На этой же минуте "Аталанта" пропустила единственный гол этого матча. Ферлан Мэнди вывел "Реал" вперед.
Итальянская команда большую часть времени провела в меньшинстве. Швейцарский хавбек Ремо Фройлер получил красную карточку на 17-й минуте встречи.
Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде. Начало встречи в 22:00.
Лига чемпионов
1/8 финала
24 февраля
"Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания) 0:1
Гол Мэнди, 86
Удаление: Фройлер, 17
- Напомним, 23 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лацио" дома проиграл "Баварии" 1: 4 .
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