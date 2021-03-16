"Реал" победил "Аталанту" в украинском дерби в ЛЧ

16 марта, 2021, 23:52

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил "Аталанту" из Бергамо

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Первая встреча команд, которая состоялась в Италии, завершилась победой мадридского "Реала" (1:0). "Аталанте" нужна только победа в сегодняшней встрече, чтобы выйти в четвертьфинал ЛЧ.

На 34-й минуте "Реал" вышел вперед. Карим Бензема поразил ворота "Аталанты" после ошибки голкипера Марко Спортьелло.

В начале второго тайма защитник "Аталанты" Рафаэль Толой нарушил правила в своей штрафной. Арбитр Данные Маккели поставил пенальти после того, как получил сигнал от ассистента и пересмотрел эпизод с помощью VAR. Одиннадцатиметровый удар реализовал Серхио Рамос.

"Аталанте" удалось сократить отставание на 83-й минуте. Луис Муриель и Руслан Малиновский подошли к мячу, чтобы исполнить штрафной удар. Игроки решили, что будет бить колумбиец, форвард хладнокровно переправил мяч в сетку ворот.

"Реал" сразу среагировал на пропущенный мяч. Через 2 минуты Марко Асенсио получил точную передачу от Лукаса Васкеса в штрафной "Аталанты" и пробил в левый нижний угол ворот итальянцев - 3: 1.

Малиновский провел на футбольном поле весь матч, а голкипер "Реала" Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

16 марта

"Реал" (Испания) - "Аталанта" (Италия) 3:1 (первый матч 1:0)

Голы: Бензема, 34, Рамос, 60 (пен.), Асенсио, 85 - Муриель, 83

24 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" из Бергамо дома проиграла мадридскому "Реалу" .

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