"Минера" -рецидивиста из Киева осудили на 4 года
Об этом сообщает столичная прокуратура в Facebook.
Установлено, что в апреле в полцию поступил звонок о подготовке взрыва в помещении одного из почтовых отделений в Голосеевском районе.
По результатам проверки взрывных устройств и веществ в помещении не обнаружено.
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Преступником оказался 41-летний житель Киева, который был ранее судим за аналогичные преступления.
"Приговором Голосеевского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора, злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно, и назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
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