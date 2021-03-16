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Espreso.tvОбщество"Минера" -рецидивиста из Киева осудили на 4 года

"Минера" -рецидивиста из Киева осудили на 4 года

В Киеве суд приговорил к 4 годам тюрьмы мужчину за фальшивые сообщения о заминировании зданий

Об этом сообщает столичная прокуратура в Facebook.

Установлено, что в апреле в полцию поступил звонок о подготовке взрыва в помещении одного из почтовых отделений в Голосеевском районе.

По результатам проверки взрывных устройств и веществ в помещении не обнаружено.

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Преступником оказался 41-летний житель Киева, который был ранее судим за аналогичные преступления.

"Приговором Голосеевского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора, злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно, и назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

 

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