СБУ задержала мужчину, который 16 раз "минировал" госучреждения в Харькове

1 марта, 2021, 16:30

Служба безопасности Украины задержала харьковчанина, который систематически делал анонимные сообщения о заминировании государственных учреждений Харькова

Об этом сообщил начальник областного пресс-центре СБУ Владислав Абдула в Facebook.

Оперативники обнаружили, что человек причастен как минимум к 16 анонимным сообщениям о заминировании Апелляционного суда, Хозяйственного суда Харьковской области, территориальных сервисных центров МВД Украины.

Экспертиза подтвердила идентичность голоса псевдоминера и задержанного..

Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении.