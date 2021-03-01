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Espreso.tvОбществоСБУ задержала мужчину, который 16 раз "минировал" госучреждения в Харькове

СБУ задержала мужчину, который 16 раз "минировал" госучреждения в Харькове


фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины задержала харьковчанина, который систематически делал анонимные сообщения о заминировании государственных учреждений Харькова

Об этом сообщил начальник областного пресс-центре СБУ Владислав Абдула в Facebook.

Оперативники обнаружили, что человек причастен как минимум к 16 анонимным сообщениям о заминировании Апелляционного суда, Хозяйственного суда Харьковской области, территориальных сервисных центров МВД Украины.

Экспертиза подтвердила идентичность голоса псевдоминера и задержанного..

Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

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