СБУ задержала мужчину, который 16 раз "минировал" госучреждения в Харькове
1 марта, 2021, 16:30
Служба безопасности Украины задержала харьковчанина, который систематически делал анонимные сообщения о заминировании государственных учреждений Харькова
Об этом сообщил начальник областного пресс-центре СБУ Владислав Абдула в Facebook.
Оперативники обнаружили, что человек причастен как минимум к 16 анонимным сообщениям о заминировании Апелляционного суда, Хозяйственного суда Харьковской области, территориальных сервисных центров МВД Украины.
Экспертиза подтвердила идентичность голоса псевдоминера и задержанного..
Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении.
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