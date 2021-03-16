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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" - "Боруссия": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" - "Боруссия": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 16 марта, английский "Манчестер Сити" сыграет против менхенгладбахской "Боруссии" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За свою историю "Боруссия" из Менхенгладбаха и "Манчестер Сити" встречались пять раз. Четыре победы на счету англичан, еще один матч завершился вничью.

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

16 марта

"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия)

Первый матч 2:0

Будапешт, стадион "Пушкаш Арена"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD"

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