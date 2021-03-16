"Манчестер Сити" - "Боруссия": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
16 марта, 2021, 07:45
Сегодня, 16 марта, английский "Манчестер Сити" сыграет против менхенгладбахской "Боруссии" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За свою историю "Боруссия" из Менхенгладбаха и "Манчестер Сити" встречались пять раз. Четыре победы на счету англичан, еще один матч завершился вничью.
Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
16 марта
"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия)
Первый матч 2:0
Будапешт, стадион "Пушкаш Арена"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD"
- 24 февраля английский "Манчестер Сити" одолел "Боруссию" из Менхенгладбаха в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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