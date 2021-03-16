Промоутер рассказал, кто способен победить лучшего боксера мира

16 марта, 2021, 15:15

Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что единственным боксером, который способен победить мексиканца Сауля Альвареса, является его следующий соперник - британец Билли Джо Сондерс

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Фрэнка Уоррена, который работает с чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри, он верит больше в победу Билли Джо Сондерса больше, чем его промоутер - Эдди Хирн.

"Если кто-то и может победить Канело, то это Билли Джо Сондерс. Кажется, что все выглядит так, будто я верю в победу Сондерса больше, чем его собственный промоутер. Эдди Хирн уже заявил, что ведет переговоры о поединке за абсолютное чемпионство с командой Калеба Планта. Если бы я был на месте Сондерса, я бы не хотел, чтобы мой промоутер выступал с таким заявлением", - сказал Уоррен, который ранее сам был промоутером британского боксера.

Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Билли Джо Сондерс владеет поясом WBO (Всемирной боксерской организации).

Напомним, 28 февраля Сауль Альварес победил техническим нокаутом турка Авни Йилдирима в бою за титулы WBA и WBC во втором среднем весе.

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