Промоутер рассказал, кто способен победить лучшего боксера мира
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Фрэнка Уоррена, который работает с чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри, он верит больше в победу Билли Джо Сондерса больше, чем его промоутер - Эдди Хирн.
"Если кто-то и может победить Канело, то это Билли Джо Сондерс. Кажется, что все выглядит так, будто я верю в победу Сондерса больше, чем его собственный промоутер. Эдди Хирн уже заявил, что ведет переговоры о поединке за абсолютное чемпионство с командой Калеба Планта. Если бы я был на месте Сондерса, я бы не хотел, чтобы мой промоутер выступал с таким заявлением", - сказал Уоррен, который ранее сам был промоутером британского боксера.
Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
Билли Джо Сондерс владеет поясом WBO (Всемирной боксерской организации).
- Напомним, 28 февраля Сауль Альварес победил техническим нокаутом турка Авни Йилдирима в бою за титулы WBA и WBC во втором среднем весе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти