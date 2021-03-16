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Промоутер рассказал, кто способен победить лучшего боксера мира


фото: Getty Images
Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что единственным боксером, который способен победить мексиканца Сауля Альвареса, является его следующий соперник - британец Билли Джо Сондерс

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Фрэнка Уоррена, который работает с чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри, он верит больше в победу Билли Джо Сондерса больше, чем его промоутер - Эдди Хирн.

"Если кто-то и может победить Канело, то это Билли Джо Сондерс. Кажется, что все выглядит так, будто я верю в победу Сондерса больше, чем его собственный промоутер. Эдди Хирн уже заявил, что ведет переговоры о поединке за абсолютное чемпионство с командой Калеба Планта. Если бы я был на месте Сондерса, я бы не хотел, чтобы мой промоутер выступал с таким заявлением", - сказал Уоррен, который ранее сам был промоутером британского боксера.

Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Билли Джо Сондерс владеет поясом WBO (Всемирной боксерской организации).

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