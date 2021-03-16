По оценкам журналистов, Украина не успеет использовать почти половину партии вакцины Covieshield, - Герасимов
16 марта, 2021, 10:53
16 марта народный депутат от фракции "ЕС" Артур Герасимов заявил, что Украина может не успеть использовать всю вакцину из первой партии поставок, пока у нее не закончится срок годности
Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил с трибуны Верховной Рады, передает Еспресо.TV .
"Мы должны констатировать полный провал темпов вакцинации. Журналисты посчитали, что с нынешними темпами Украина не успевает использовать почти половину партии (вакцины, - ред.) Covieshield. А выбрасывать вакцину в разгар эпидемии - это еще один приговор профессиональным качествам Зеленского и его команды", - отметил нардеп.
- Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля
- Сейчас Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови. По информации производителя, срок годности вакцины - полгода.
- В то же время 15 марта в Украине было произведено на 6910 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Всего с начала кампании по вакцинации привито 62 тыс. 83 человека первой дозой вакцины.
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