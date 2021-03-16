15 марта вакцинировали в 4,5 раза больше людей, чем 14-го, - МОЗ

16 марта, 2021, 09:17

За 15 марта 2021 года было сделано на 6910 прививок больше, чем за предыдущие сутки

Об этом говорится в отчете МЗ о вакцинации.

15 марта первую дозу вакцины в Украине получили 8928 человек. В Минздраве отметили, что пока ни один из вакцинированных не получил второй дозы вакцины.

"За 15 марта 2021 года было сделано на 6910 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 193 мобильные бригады по иммунизации. Наибольшее количество прививок за 15 марта 2021 года было сделано в Полтавской области - 690 прививок, а за весь период прививочной кампании - в Донецкой области, 5644 прививки", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в воскресенье, 14 марта, было сделано на 1578 прививок меньше, чем за предыдущие сутки.

Таким образом 14 марта было проведено 2018 вакцинаций, а 15-го - почти в 4,5 раза больше - 8928 процедур.

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