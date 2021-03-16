Остановка конкурса на должность главы ПриватБанка: суд не смог назначить рассмотрение апелляции

16 марта, 2021, 12:09

Из-за самоотвода судей Северный апелляционный суд еще не назначил рассмотрение апелляции ПриватБанка на решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, которым Приватбанку и Кабмину запрещено избрание и назначение председателя правления банка.

Об этом пишет "Экономическая правда" .

По информации издания, 4 марта 2021 года по результатам автоматизированного распределения была определена начальная коллегия судей для рассмотрения дела, однако 9 марта коллегия удовлетворила самоотвод.

Отмечается, что согласно постановлению Северного апелляционного суда от 9 марта 2021 года, основанием для самоотвода стало неучитывание специализации судей при автоматическом распределении дела.

"Между тем обжалуемое постановление, которым заблокирована возможность осуществления конкурсного отбора председателя правления государственного банка, остается в силе, несмотря на отсутствие фактических оснований и правового обоснования", - сообщили ЭП в пресс-службе.

В банке добавили, что надеются на самое скорое начало рассмотрения апелляции новым составом судебной коллегии, которая будет определена по результатам повторного автоматизированного распределения, поскольку затягивание рассмотрения дела является фактором дестабилизации работы крупнейшего государственного банка.

Напомним, 26 февраля ПриватБанк подал апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева о запрете на проведение конкурса по избранию председателя правления банка.

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