Суд запретил ПриватБанку проведение конкурса на главу правления: банк подает апелляцию

26 февраля, 2021, 10:55

ПриватБанк подает апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева о запрете на проведение конкурса по избранию главы правления банка

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Согласно сообщению, ПриватБанк подает апелляцию на решение Хозяйственного суда. Киева от 24 февраля об обеспечении иска в банк и правительства от первичной профсоюзной организации работников ПриватБанка путем запрета осуществлять любые действия по выбору и назначению главы правления банка.

"Иск и заявление о его обеспечении со стороны профсоюза является очередной попыткой дестабилизации работы банка. Представлением многочисленных и необоснованных исков в суды и заявлений в правоохранительные органы о совершении преступлений, таких как обвинения топ-менеджеров банка в шпионаже, первичная профсоюзная организация работников ПриватБанка пытается помешать работе банка и выполнения руководством банка своих обязанностей ", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что назначение главы правления является исключительно компетенцией наблюдательного совета. Назначение происходит на конкурсной основе, что является обязательным условием функционирования системы корпоративного управления, зафиксовнованою в Основах стратегического реформирования государственного банковского сектора и соответствующих нормах законодательства. Конкурс проходит в соответствии с действующим законодательством, в частности, об управлении государственными банками.

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