Куман назвал Месси самым важным человеком в истории "Барселоны"

16 марта, 2021, 15:49

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман назвал самым важным человеком в истории "Барселоны" аргентинского футболиста Лионеля Месси

Об этом нидерландский тренер заявил после победы "Барселоны" над "Уэской" в игре чемпионата Испании 4: 1, в котором Лионель Месси сделал дубль и сыграл рекордный 767-й матч за команду, сообщает Marca .

"Месси показал, что он лучший. Первый гол был просто фантастическим. Он заслуживает играть важную роль в этой команде. О Лео уже много сказано и трудно сказать что-то еще. Он так много лет, так много матчей демонстрирует этот уровень. Месси - самый важный человек в истории "Барселоны". К счастью, он все еще с нами", - сказал Куман.

В нынешнем сезоне 33-летний Лионель Месси сыграл за "Барселону" 36 матчей, забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач.

Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

Напомним, 15 марта Лионель Месси повторил рекорд испанца Хави по количеству матчей сыгранных за "Барселону".

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