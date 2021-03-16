Гвардиола раскритиковал Зинченко за вызывающее заявление о титулах
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Испанский тренер посоветовал Александру Зинченко сосредоточиться на ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии", которая состоится сегодня в Будапеште, после заявления украинца, что " Манчестер Сити " способен выиграть в нынешнем сезоне все четыре турнира, в которых участвует .
"Я намного старше Зинченко. У меня больше опыта, и я с ним не согласен. Александр должен думать только о том, чтобы хорошо сыграть и выйти в четвертьфинал. Это единственно возможный путь. Ранее в Англии никому не удавалось завоевать сразу четыре титула за сезон. Я считаю, что такого никогда не случится ", - сказал Гвардиола.
В первой встрече "Манчестер Сити" победил в гостях "Боруссию" 2:0. Ответный матч англичане вынуждены проводить в Будапеште из-за ограничений, которые ввели ряд европейских стран из-за распространения в Великобритании нового штамма коронавируса.
- Напомним, 24 февраля английский "Манчестер Сити" одолел "Боруссию" из Менхенгладбаха в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0.
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