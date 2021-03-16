Гвардиола раскритиковал Зинченко за вызывающее заявление о титулах

16 марта, 2021, 12:45

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал украинца Александра Зинченко за заявление, что команда способна в нынешнем сезоне выиграть четыре титула

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Испанский тренер посоветовал Александру Зинченко сосредоточиться на ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии", которая состоится сегодня в Будапеште, после заявления украинца, что " Манчестер Сити " способен выиграть в нынешнем сезоне все четыре турнира, в которых участвует .

"Я намного старше Зинченко. У меня больше опыта, и я с ним не согласен. Александр должен думать только о том, чтобы хорошо сыграть и выйти в четвертьфинал. Это единственно возможный путь. Ранее в Англии никому не удавалось завоевать сразу четыре титула за сезон. Я считаю, что такого никогда не случится ", - сказал Гвардиола.

В первой встрече "Манчестер Сити" победил в гостях "Боруссию" 2:0. Ответный матч англичане вынуждены проводить в Будапеште из-за ограничений, которые ввели ряд европейских стран из-за распространения в Великобритании нового штамма коронавируса.

Напомним, 24 февраля английский "Манчестер Сити" одолел "Боруссию" из Менхенгладбаха в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0.

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