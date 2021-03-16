Глава УГКЦ Святослав Шевчук сделал прививку от коронавируса. ВИДЕО

16 марта, 2021, 13:57

Представители религиозных учреждений сделали прививки от коронавируса, к ним присоединился глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук

Вакцинацию транслировало в Facebook Министерство здравоохранения.

Так, прививку от коронавируса сделали: верховный архиепископ Киево-Галицкий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентий (ПЦУ).

Отметим, прививки получили и представители Иудейской общины, представитель Федерации еврейских общин Леонид Барац и движения Хабад Любавич Борис Стругацкий. Также вакцинировались пятеро украинских врачей и руководитель отдела по вопросам религий Секретариата Кабинета министров Украины Андрей Юраш.

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от COVID-19.

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