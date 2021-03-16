 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоГлава УГКЦ Святослав Шевчук сделал прививку от коронавируса. ВИДЕО

Глава УГКЦ Святослав Шевчук сделал прививку от коронавируса. ВИДЕО


фото: скрін з відео
Представители религиозных учреждений сделали прививки от коронавируса, к ним присоединился глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук

Вакцинацию транслировало в Facebook Министерство здравоохранения.

Так, прививку от коронавируса сделали: верховный архиепископ Киево-Галицкий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентий (ПЦУ).

Отметим, прививки получили и представители Иудейской общины, представитель Федерации еврейских общин Леонид Барац и движения Хабад Любавич Борис Стругацкий. Также вакцинировались пятеро украинских врачей и руководитель отдела по вопросам религий Секретариата Кабинета министров Украины Андрей Юраш.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать