Дополнительные койки и "дистанционка": в Николаеве усилили карантин
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
"В Николаеве 16 марта во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности усилены карантинные меры в связи с осложнением эпидемической ситуации по COVID-19. Также принято решение о введении 95 дополнительных коек в медицинских учреждениях города для больных коронавирусом" , - говорится в сообщении.
Так, новые койки появятся в больницах №3 и №5 и в роддоме №1. Также городская власть обратится к руководству области с просьбой передать в городские больницы кислородные концентраторы, которые не используются.
Отмечается, что с 17 марта воспитанников внешкольных и общеобразовательных учреждений переводят на дистанционное обучение. А с 22 марта все школьники пойдут на каникулы, которые продлятся до 3 апреля.
В свою очередь руководителям высших учебных заведений предлагают также перенести начало обучения на 10:00 утра. Это должно уменьшить транспортную нагрузку в утренний час пик и предупредить скопление людей на остановках.
Согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС в Николаеве усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в общественном транспорте и заведениях торговли. Поставлена задача актуализировать перечень работников предприятий критической инфраструктуры для подготовки пропусков для проезда в общественном транспорте.
По словам представителя Госпродпотребслужбы в Николаевской области, по-прежнему осуществляется усиленный государственный надзор за соблюдением санитарного законодательства. Однако сотрудникам службы становится все сложнее работать из-за значительного сопротивления предпринимателей.
Всего в городе Николаеве сейчас уже зарегистрировано 30 812 больных COVID-19, из них 267 за последние сутки, 10 человек умерли.
- Напомним, 9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 марта.
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