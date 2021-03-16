Коронавирус в Украине: за сутки умерли 264 украинца
В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников, сообщает в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2005 человек;
- летальных случаев - 264;
- выздоровели - 6202 человека;
- осуществлено тестирований за сутки - 76 509 (в том числе методом ПЦР - 38 738, методом ИФА - 18 275, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 496).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 477 190 человек;
- выздоровели - 1 232 209 человек;
- летальных исходов - 28 697;
- проведение ПЦР-тестов - 7 416 142.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (1065), г. Киеве (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 999 случаев;
Винницкая область - 924 случая;
Волынская область - 176 случаев;
Днепропетровская область - 269 случаев;
Донецкая область - 286 случаев;
Житомирская область - 130 случаев;
Закарпатская область - 554 случая;
Запорожская область - 307 случаев;
Ивано-Франковская область - 467 случаев;
Киевская область - 512 случаев;
Кировоградская область - 46 случаев;
Луганская область - 101 случай;
Львовская область - 1065 случаев;
Николаевская область - 416 случаев;
Одесская область - 728 случаев;
Полтавская область - 313 случаев;
Ривненская область - 235 случаев;
Сумская область - 155 случаев;
Тернопольская область - 287 случаев;
Харьковская область - 596 случаев;
Херсонская область - 30 случаев;
Хмельницкая область - 253 случая;
Черкасская область - 243 случая;
Черновицкая область - 527 случаев;
Черниговская область - 23 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 марта 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов понедельник, 15 марта 2021 года
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