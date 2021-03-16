Коронавирус в Украине: за сутки умерли 264 украинца

16 марта, 2021, 08:15

9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 марта

В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников, сообщает в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2005 человек;

летальных случаев - 264;

выздоровели - 6202 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 76 509 (в том числе методом ПЦР - 38 738, методом ИФА - 18 275, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 496).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 477 190 человек;

выздоровели - 1 232 209 человек;

летальных исходов - 28 697;

проведение ПЦР-тестов - 7 416 142.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (1065), г. Киеве (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 999 случаев;

Винницкая область - 924 случая;

Волынская область - 176 случаев;

Днепропетровская область - 269 случаев;

Донецкая область - 286 случаев;

Житомирская область - 130 случаев;

Закарпатская область - 554 случая;

Запорожская область - 307 случаев;

Ивано-Франковская область - 467 случаев;

Киевская область - 512 случаев;

Кировоградская область - 46 случаев;

Луганская область - 101 случай;

Львовская область - 1065 случаев;

Николаевская область - 416 случаев;

Одесская область - 728 случаев;

Полтавская область - 313 случаев;

Ривненская область - 235 случаев;

Сумская область - 155 случаев;

Тернопольская область - 287 случаев;

Харьковская область - 596 случаев;

Херсонская область - 30 случаев;

Хмельницкая область - 253 случая;

Черкасская область - 243 случая;

Черновицкая область - 527 случаев;

Черниговская область - 23 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 марта 2021 года. В частности,... Опубликовано Максим Степанов понедельник, 15 марта 2021 года