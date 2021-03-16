Дата поставок COVID-вакцины в Украину из стран ЕС пока неизвестна, - Кулеба
Об этом он заявил во время брифинга, передает " РБК-Украина ".
"У нас еще с прошлого года были договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны ЕС был сорван. Соответственно сдвинулись и даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцин ", - заявил Кулеба.
Он добавил, что это лишь один из потенциальных каналов вакцины против коронавируса в Украине.
"Мы фокусируемся на контрактах с непосредственно производителями вакцины", - добавил он.
Также Кулеба заявил, что Украина выступает за либерализацию рынка вакцин.
"Мы поддерживаем как можно более широкий доступ граждан к качественным вакцинам, несмотря на то, какая компания их изготовила. Исключением является только российская вакцина " Спутник ", поскольку Россия превратила ее в гибридное оружие и инструмент политического влияния", - сказал глава МИД.
- Напомним, что 16 марта народный депутат от фракции "ЕС" Артур Герасимов заявил, что Украина может не успеть использовать всю вакцину из первой партии поставок , пока у нее не истек срок годности.
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