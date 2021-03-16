Более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса, - опрос

16 марта, 2021, 16:32

51,5% украинцев заявляют, что они не намерены делать прививки от коронавируса

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Отмечается, что 51,5% респондентов ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса, 12% намерены сделать ее в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку), 16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу), 10% еще не определились.

Чем старше респонденты тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (их доля возрастает от 43,5% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 57% среди тех, кому 60 и более лет).

Среди тех, кто не отказывается от намерения делать прививки от COVID-19, 52% готовы делать ее только при условии, что оно будет бесплатным, 22,5% среди них готовы платить за нее, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди (21% не определились). Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (доля таких возрастает от 42% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 64% среди тех, кому 60 и более лет).

Те респонденты, которые не намерены делать прививки, чаще всего это мотивируют тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 45% тех , кто не намерен делать прививки). 27% из них мотивируют свой отказ тем, что по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% - тем, что уже переболели коронавирус, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Обоснование отказа от прививки недостаточной эффективностью или недостаточной безопасностью вакцин, применяемых в Украине, наиболее распространено среди представителей младшей возрастной группы (18-29 лет) (этим мотивируют свой отказ 54% тех ее представителей, которые не намерены делать прививки от COVID-19 ).

Исследование проведено с 5 по 9 марта 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, за 15 марта 2021 было сделано на 6910 прививок больше, чем за предыдущие сутки.

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