В трех больницах Винницы занято 95% коек, - горсовет

15 марта, 2021, 19:39

В городских больницах №1 и №3, а также в 1-м роддоме места для больных коронавирусом заняты на 95%

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"В целом загруженность коечного фонда городских больниц, где оказывают стационарную помощь больным коронавирусом, на сегодня составляет 85%. Но в ГКБ №1 и ГКБ №3, а также в 1-м роддоме места заняты на 95%. Кроме того, задействовано 615 из 766 кислородных точек (или 80%)", - говорится в сообщении.

Всего в городе сейчас болеет 701 3 жителей громады. Из которых 533 человека (или 7,6%) получают стационарную медицинскую помощь, остальные - 6 480 человек, - лечатся дома амбулаторно под наблюдением семейных врачей.

"Уровень проведения исследований на ковид по нашему региону стабильно очень высок. Например, ежедневно только по городу происходит забор 800-900 образцов биоматериала для проведения тестирований на коронавирус. Если принимать во внимание новые показатели, характеризующие эпидемиологический процесс в Украине, от Европейского регионального офиса ВОЗ - то по состоянию на минувшую пятницу, 12 марта, Винницкий регион имел наибольшую динамику роста заболеваемости COVID-19 за последние 30 суток 15 216 случаев. Далее Ивано-Франковская область и Киев - по 13 711 новых больных. Но если брать динамику за последние 7 дней, то самый большой скрытый рост заболеваемости в настоящее время имеет Одесская область - это 44,2%. В Винницкой и в Черновицкой области этот показатель - на уровне минус 0,2% и минус 0,1% соответственно. Но при этом в целом за 2 недели у нас в области наблюдается устойчивый рост новых случаев - на уровне 11,4%", - говорит директор департамента здравоохранения Александр Шиш.

Отмечается, что по возрастной структуре среди тяжелых больных преобладают пациенты в возрасте 50-69 лет и выше. По летальным случаям - в основном это также пожилые, 65+, которые имеют сложные сопутствующие заболевания (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ожирение 3-й степени и сахарный диабет).

В целом по городу показатель летальности от коронавируса сейчас составляет 1,7% (в Украине - 1,9%). Тех, кто выздоровел, 65% (как в Виннице, так и в регионе в целом).

"Это указывает на то, что мы наблюдаем более длительное течение болезни во время этой волны эпидемии. И тенденцию к более стремительному росту новых случаев, которая продолжается с середины февраля. По тем показателям, по которым в соответствии с Постановлением Правительства №123 от 9 декабря 2020 года определяется уровень эпидопасности регионов, Винницкая область по трем из семи показателей вплотную приблизилась к "красной" зоне. В частности, имеем 97,6% до эпидпорога по гриппу и ОРВИ в регионе (в Виннице этот процент несколько меньше - 75,7). Также балансируем на грани по коэффициенту выявления коронавирусной болезни - это 18-19%. И вдвойне превышение по области норматива по уровню госпитализации на 100 000 населения - 121-123% при нормативе не более 60-ти ", - добавляет Александр Шиш.

15 марта Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине : в "красной" - четыре области, но в "оранжевой" - 11 регионов.

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