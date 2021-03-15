Шкарлет рекомендовал школам и вузам перейти на "дистанционку"

15 марта, 2021, 20:41

В "желтых" и "оранжевых" зонах карантина рекомендуют отправить учеников 5-11 классов и студентов на дистанционное обучение

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Он рекомендовал отправить на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов, студентов колледжей и училищ, а также высших учебных заведений.

Также Министерство образования и науки Украины советует школам продлевать каникулы в случае сложной эпидемиологической ситуации.

"Проведя консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продлить при необходимости каникулы в школах", - сообщил Шкарлет.

Напомним, по состоянию на 15 марта, "оранжевая" зона теперь состоит из 11 регионов - Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей. Другие области остаются в желтой зоне.

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