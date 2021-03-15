Коронавирус в Украине: за сутки умерли 130 украинцев

15 марта, 2021, 08:16

6792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 марта

В частности, заболели 326 детей и 109 медработников, сообщает в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2497 человек;

летальных случаев - 130;

выздоровели - 3491 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 27 598 (в том числе методом ПЦР - 17338, методом ИФА - 3236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-27024).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1467548 человек;

выздоровели - 1226007 человек;

летальных исходов - 28 433;

проведения ПЦР-тестов - 7377404.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 313 случаев;

Винницкая область - 426 случаев;

Волынская область - 129 случаев;

Днепропетровская область - 439 случаев;

Донецкая область - 85 случаев;

Житомирская область - 778 случаев;

Закарпатская - 333 случая;

Запорожская область - 61 случай;

Ивано-Франковская область - 330 случаев;

Киевская область - 464 случая;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская - 19 случаев;

Львовская область - 552 случая;

Николаевская область - 310 случаев;

Одесская область - 407 случаев;

Полтавская область - 165 случаев;

Ровенская область - 111 случаев;

Сумская область - 197 случаев;

Тернопольская область - 274 случая;

Харьковская область - 373 случая;

Херсонская область - 53 случая;

Хмельницкая область - 329 случаев;

Черкасская область - 144 случая;

Черновицкая область - 396 случаев;

Черниговская область - 94 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

6792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 марта 2021 года. В частности,... Опубликовано Максим Степанов воскресенья, 14 марта 2021