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Espreso.tvОбществоГорсовет Харькова направила в Раду документы для объявления новых выборов мэра, - нардеп Качура

Горсовет Харькова направила в Раду документы для объявления новых выборов мэра, - нардеп Качура

Харьковский горсовет направил в Верховную Раду документы, необходимые для объявления выборов городского головы

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.

"Харьковская власть предоставила необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра города", - написал он.

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Он добавил, что у Рады теперь есть 90 дней, чтобы принять решение.

  • Отметим, что комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти обратился к секретарю Харьковского горсовета Игоря Терехова с просьбой направить решение о принятии к сведению факта смерти Геннадия Кернеса.

 

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3 марта, 2021 среда

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