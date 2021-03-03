Горсовет Харькова направила в Раду документы для объявления новых выборов мэра, - нардеп Качура

3 марта, 2021, 20:53

Харьковский горсовет направил в Верховную Раду документы, необходимые для объявления выборов городского головы

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.

"Харьковская власть предоставила необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра города", - написал он.

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Он добавил, что у Рады теперь есть 90 дней, чтобы принять решение.