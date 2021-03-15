"Журналистская деятельность не должна быть поводом для преследования": Украина отреагировала на задержание в Беларуси журналиста InformNapalm

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Белорусский гражданин со статусом зарубежного украинца, журналист и волонтер Ивашин помогал рассказывать миру о преступлениях в ходе российской агрессии против нашего государства. Поэтому его задержание вызвало беспокойство МИД Украины, как и многих украинцев, которые следили за его журналистской и волонтерской деятельностью", - сообщили в МИД.

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Министерство заявило о убежденность, что журналистская деятельность не может и не должна быть поводом для преследования.

"Это задержание вызывает особое беспокойство на фоне продолжающегося наступления на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Республике Беларусь. Мы требуем, чтобы рассмотрение дела Ивашина было прозрачным и беспристрастным и продолжаем следить за дальнейшими шагами белорусских властей в отношении него", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, 10 марта в интервью каналу "Настоящее Время" Денис Ивашин рассказал, что более 10 бывших сотрудников украинского спецподразделения "Беркут" бежали в Беларусь после событий Революции Достоинства и служат в рядах белорусского ОМОНа.