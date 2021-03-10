10 марта, 2021, 18:05

В рядах белорусского МВД служат больше 10 бывших сотрудников украинского спецподразделения "Беркут" - они бежали в Беларусь сразу после Революции Достоинства

Об этом сообщил автор расследования издания "Новы час" Денис Ивашин.

"На данный момент выявлено больше 10 бывших бойцов " Беркута ". Большая часть из них непосредственно служит в рядах белорусской милиции, а именно в рядах минского столичного и областного ОМОНа", - сказал он в интервью "Настоящему времени".

По словам журналистов-расследователей, бывшие украинские силовики занимают разные должности: от старшины и прапорщика до старшего лейтенанта.

В частности, старший лейтенант милиции Игорь Запалух занимает должность заместителя командира взвода оперативно-боевого назначения ОМОН ГУВД Мингорисполкома с обязанностями снайпера. В Украине он был снайпером в николаевском подразделении "Беркута", в Беларуси занимается поддержкой силовых операций.

"Здесь уже должен быть интерес украинских спецслужб, потому что нужно определить его возможную причастность к так называемой черной роте Дмитрия Садовника. Кроме него в рядах белорусской милиции служат аж три капитана - это Сергей Гавриляк, Сергей Киминчижи и Дмитрий Анцупов. Двое из них - Гавриляк и Анцупов - это экс-бойцы николаевского "Беркута", а Сергей Киминчижи, как установлено, служил в подразделении одесского "Беркута", - сказал Ивашин.

После того как беркутовцы переехали из Украины в Беларусь, им было предоставлено белорусское гражданство. По данным Ивашина, гражданство Беларуси было выдано абсолютно незаконно.

"Люди не имели никаких оснований для получения этого гражданства. Кроме всего прочего, большинство из них на тот момент были сотрудниками силовых подразделений Украины. Это один из пунктов, который запрещает получение белорусского гражданства. Кроме того, что им выдали гражданство, как мы все уже знаем, их приняли непосредственно в ряды силового подразделения - одного из самых репрессивных силовых подразделений режима Лукашенко ", - рассказал журналист.

Ивашин добавил, что, по его данным, бывшие беркутовцы не являются фигурантами уголовных дел в Украине. Однако он выразил надежду, что материалы его расследования заинтересуют украинское следствие.

О том, что в минском ОМОНе служат украинские беркутовцы, стало известно из расследования "Новы час" в конце 2020 года. Журналистам тогда удалось идентифицировать четырех бывших украинских силовиков. Это Сергей Панасенко, Сергей Гавриляк, Анатолий Примак и Дмитрий Анцупов.

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