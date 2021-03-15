"Реал" подписал новый контракт с обладателем "Золотого мяча"
15 марта, 2021, 17:41
Полузащитник Лука Модрич подписал новый контракт с мадридским "Реалом"
Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в twitter.
По информации источника, новый контракт 35-летнего хорватского футболиста рассчитан еще на один год. В ближайшее время "Реал" сделает официальное объявление.
Действующий контракт 35-летнего игрока истекал летом 2021 года. Соглашение с полузащитником будет продлено до июня 2022 года. Финансовые условия не сообщаются.
В нынешнем сезоне хорват сыграл за "Реал" 34 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча" в 2018 году.
- 28 января уже сообщалось, что "Реал" договорился о продлении контракта с хорватским полузащитником Лукой Модричем.
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