"Реал" подписал новый контракт с обладателем "Золотого мяча"

15 марта, 2021, 17:41

Полузащитник Лука Модрич подписал новый контракт с мадридским "Реалом"

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в twitter.

По информации источника, новый контракт 35-летнего хорватского футболиста рассчитан еще на один год. В ближайшее время "Реал" сделает официальное объявление.

Действующий контракт 35-летнего игрока истекал летом 2021 года. Соглашение с полузащитником будет продлено до июня 2022 года. Финансовые условия не сообщаются.

В нынешнем сезоне хорват сыграл за "Реал" 34 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча" в 2018 году.

28 января уже сообщалось, что "Реал" договорился о продлении контракта с хорватским полузащитником Лукой Модричем.