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Espreso.tvСпорт"Реал" определился с будущим обладателя "Золотого мяча"

"Реал" определился с будущим обладателя "Золотого мяча"


фото: Getty Images
Мадридский "Реал" договорился о продлении контракта с хорватским полузащитником Лукой Модричем

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в twitter.

По данным источника, стороны уже договорились по всем пунктам. В ближайшее время ожидается подписание нового соглашения. Действующий контракт 35-летнего игрока заканчивается летом 2021 года. Соглашение с полузащитником будет продлен до июня 2022 года.

Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча" в 2018 году.

В нынешнем сезоне хорват сыграл за "Реал" 25 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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