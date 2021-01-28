"Реал" определился с будущим обладателя "Золотого мяча"

28 января, 2021, 10:10

Мадридский "Реал" договорился о продлении контракта с хорватским полузащитником Лукой Модричем

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в twitter.

По данным источника, стороны уже договорились по всем пунктам. В ближайшее время ожидается подписание нового соглашения. Действующий контракт 35-летнего игрока заканчивается летом 2021 года. Соглашение с полузащитником будет продлен до июня 2022 года.

Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча" в 2018 году.

В нынешнем сезоне хорват сыграл за "Реал" 25 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

The agreement for the renewal of the contract Luka Modric is 'imminent ", last details have been sorted out with Real Madrid and soon it'll be time to sign. Modric is staying. #Real - Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2021

Напомним, 27 января "Арсенал" арендовал у мадридского "Реала" норвежского полузащитника Мартина Едегора.

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