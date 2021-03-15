Ляшко: вакцинация учителей должна закончиться к следующему учебному году

15 марта, 2021, 17:02

В Украине вакцинация учителей от коронавируса должна закончиться к началу следующего учебного года

Об этом в интервью Украинской правде. Жизнь заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

На вопрос, успеют ли вакцинировать учителей к началу следующего учебного года, он ответил утвердительно. Но не уточнил, когда именно она начнется.

В то же время он отметил, что коллективный иммунитет формируется при достижении уровня в 95% вакцинированного населения.

"... нам необходимо создать иммунную прослойку, которая не позволит циркулировать вирусу с такой интенсивностью, которая может приводить к возникновению вспышек и значительных госпитализаций. Этого нам удастся достичь уже при наличии 60% иммунитета у населения нашей страны", - подчеркнул Ляшко.

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации, действуя в рамках международного законодательства.

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