"Украинцы будут получать бесплатную справку в два клика" Ляшко объяснил, как оформить свидетельство о COVID-вакцинации
Об этом он сказал в комментарии "Коронавирус инфо".
По словам заместителя министра, международными медико-санитарными правилами четко определены требования к международному свидетельству о вакцинации, поэтому никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не будет.
"Если государство потребует при пересечении границы международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, украинцы будут получать такую бесплатную справку в два клика", - сказал Ляшко.
"Но вводить и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19", - отметил Ляшко.
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