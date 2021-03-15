"Украинцы будут получать бесплатную справку в два клика" Ляшко объяснил, как оформить свидетельство о COVID-вакцинации

15 марта, 2021, 15:29

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации, действуя в рамках международного законодательства

Об этом он сказал в комментарии "Коронавирус инфо".

По словам заместителя министра, международными медико-санитарными правилами четко определены требования к международному свидетельству о вакцинации, поэтому никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не будет.

"Если государство потребует при пересечении границы международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, украинцы будут получать такую бесплатную справку в два клика", - сказал Ляшко.

"Но вводить и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19", - отметил Ляшко.

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