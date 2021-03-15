Конфискация автомобиля, аресты и штрафы: что грозит за нарушение ПДД по новому закону

15 марта, 2021, 14:35

В Украине на этой неделе вступает в силу новый закон, который повышает штрафы за нарушение правил дорожного движения

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, за первое нарушение в состоянии алкогольного опьянения предусматривался штраф 10 200 грн и лишение прав на 1 год, теперь штраф повышается до 17 000 грн.

За второе нарушение в течение года штраф увеличивается с 20 400 до 34 000 грн. В силе остается лишение водительских прав на три года. Прилагается - возмездное изъятие авто и административный арест на 10 суток.

"Административный арест - это новая санкция. И суд при принятии решения с учетом личности нарушителя, с учетом его имущественного положения и других обстоятельств, может определить наказание именно в виде административного ареста. Потому что во многих случаях даже штраф в 34 000 грн может быть недостаточно действенным для определенных категорий лиц", - сообщил Билошицкий.

По его словам, что касается оплачиваемого изъятия, то по этой процедуре по решению суда автомобиль изымается, продается на аукционе, а средства возвращаются владельцу.

В свою очередь, если в течение года водитель в третий раз "попадается" на пьяном вождении, то ему грозит штраф 51 000 грн, лишение прав на 10 лет и административный арест на 15 суток. Кроме того, предусмотрена конфискация авто.

А за употребление алкоголя или особых лекарственных средств после нарушения и к медицинскому осмотру штраф подняли с 20 400 грн до 34 000 грн.

Также вступают в силу и другие новые штрафы за нарушение правил дорожного движения.

За превышение скорости на 20-50 км/ч штраф увеличивается с 255 до 340 грн. А за превышение скорости на 50 км/ч - с 510 до 1700 грн. Неиспользование ремней безопасности и мотошлемов - с 51 до 510 грн.

В свою очередь, за грязные, заклеенные или установленные с нарушением номерные знаки штраф повышается с 170 до 850 грн. Повторное в течение года нарушение - с 255 до 1700 грн.

При этом для водителей, у которых забрали права, но они все равно продолжают водить, штрафы повышаются с 510 до 20 400 грн. К этому штрафовали на 510 грн при каждой остановке, теперь повторное нарушение грозит штрафом 40 800 грн, лишением прав и оплачиваемым изъятием авто.

Кроме того, повысились штрафы для пешеходов и велосипедистов:

- переход в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора / регулятора - с 51 до 255 грн;

- нарушение правил велосипедистом - 340 грн;

- повторное нарушение ПДД велосипедистом или пешеходом - 850 грн.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон , который повышает штрафы за нарушение ПДД.

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