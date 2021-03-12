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Зеленский подписал закон о повышении штрафов за пьяное вождение


фото: np.pl.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который повышает штрафы за нарушение ПДД

Об этом сообщает Офис президента.

Напомним, закон предусматривает усиление ответственности за нарушение Правил дорожного движения, управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, исключить нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов.

Также будет законодательно закреплена возможность использования полицейским технических средств видеозаписи, с обязательным вступлением таких материалов в протокол об административном правонарушении, путем внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. А также предусмотрена возможность остановки транспорта полицейским с целью проведения осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Так, минимальный штраф для водителей повышается до 510 грн. Такое наказание предусмотрено за:

- непристегнутый ремень;

- отсутствие шлема у мотоциклиста;

- неосветлённый номерной знак;

- разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

- нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

В свою очередь за побег с места ДТП штраф вырастет с 255 до 3,4 тыс. uрн. Такое же наказание будет за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км / ч.

За непредоставление преимущества в движении авто "скорой", полиции или аварийной службе штраф повысят с 510 до 680 грн. Создание аварийной ситуации будут наказывать штрафом в 1445 грн, а за нарушение, которое привело к ДТП - 850 грн.

За вождение без прав будут наказывать штрафом в 425 грн. Однако если у водителя прав нет совсем, ему придется заплатить 3,4 тыс. грн. А раньше лишенных прав водителей будут штрафовать на 20,4 тыс. грн.

Повторное на протяжении года совершение такого нарушения влечет наложение штрафа в размере 40 800 грн с лишением права управления транспортом на срок от 5 до 7 лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового.

В свою очередь, если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тыс. грн (сейчас 10,2 тыс. грн) с лишением водительских прав на год.

За повторное нарушение в течение года - 34 тыс. грн с лишением прав на три года. Если водитель нарушит третий раз - штраф 51 тыс. грн, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства.

В свою очередь законопроектом регулируется, что пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте, будут наказывать штрафом в 255 грн (ранее был 51 грн). За нарушение ПДД велосипедисты должны будут заплатить штраф в размере 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде - 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.

Так, за ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в результате которого потерпевший получил травмы средней тяжести, будут наказывать лишением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет. Сейчас за правонарушения грозит штраф в размере 3400 до 8500 грн.

Также планируется наказывать за такие действия лишением свободы на срок до 3 до 8 лет (лишение прав от 5 до 8 лет) в случае, если пострадавший получил тяжелое повреждение.

В случае смерти потерпевшего виновнику в состоянии опьянения грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет (лишение прав на срок от 5 до 10 лет). Если жертв несколько - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет (лишение прав на срок от семи до десяти лет).

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