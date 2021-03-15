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Главный санврач Ляшко заболел коронавирусом


фото: 24tv
У главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко обнаружили коронавирус

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован", - написал Ляшко.

Он отметил, как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

"У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе", - отметил Ляшко.

Получил положительный ПЦР на ковид Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как ...

Опубликовано Виктором Ляшко Понедельник, 15 марта 2021 г.

 

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