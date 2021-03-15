Форвард "Днепра-1" может перейти в турецкий топ-клуб
Об этом сообщает телепроект "Великий футбол", который выходит на телеканале "Футбол 1".
По информации источника, скауты "Бешикташа" уже посетили матч "Днепра-1", в котором принимал участие Артем Довбик. Украинский форвард входит в сферу интересов турецкого топ-клуба, сумма потенциального трансфера не сообщается.
Артем Довбик провел в этом сезоне 20 матчей и забил 9 голов. Контракт 23-летнего украинца со СК "Днепр-1" действует до конца 2023 года. Ориентировочная трансферная стоимость нападающего составляет 400 тыс. евро.
Довбик также известный фанатам игры за "Днепр", "Черкасскую», а также датские "Мидтьюланн" и "Сьоннерйюск".
- 4 марта президент СК "Днепр-1" Юрий Береза опроверг информацию об отставке главного тренера Йовичевич.
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