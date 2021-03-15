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Espreso.tvСпортФорвард "Днепра-1" может перейти в турецкий топ-клуб

Форвард "Днепра-1" может перейти в турецкий топ-клуб


фото: Getty Images
Форвард спортивного клуба "Днепр-1" Артем Довбик может стать игроком турецкого "Бешикташа"

Об этом сообщает телепроект "Великий футбол", который выходит на телеканале "Футбол 1".

По информации источника, скауты "Бешикташа" уже посетили матч "Днепра-1", в котором принимал участие Артем Довбик. Украинский форвард входит в сферу интересов турецкого топ-клуба, сумма потенциального трансфера не сообщается.

Артем Довбик провел в этом сезоне 20 матчей и забил 9 голов. Контракт 23-летнего украинца со СК "Днепр-1" действует до конца 2023 года. Ориентировочная трансферная стоимость нападающего составляет 400 тыс. евро.

Довбик также известный фанатам игры за "Днепр", "Черкасскую», а также датские "Мидтьюланн" и "Сьоннерйюск".

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