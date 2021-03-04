Президент клуба УПЛ опроверг информацию об отставке тренера из-за вылета из кубка

4 марта, 2021, 15:59

Президент СК "Днепр-1" Юрий Береза опроверг информацию об отставке главного тренера Игоря Йовичевича

Об этом сообщает официальный сайт СК "Днепр-1".

По словам Березы, боссы "Днепр-1" полностью доверяют Йовичевичу, несмотря на вылет из Кубка Украины.

"К сожалению, фарт был не на нашей стороне. Пожалуй, это один из основных аспектов такого результата. Мы еще не научились использовать, например, те ситуации, когда у нас на одного игрока больше. Но мы сейчас стоим на пороге создания хорошей команды, которая прогрессирует. Йовичевич и в дальнейшем подавляющее доверие со стороны руководства клуба. А по слухам из интернета, будто мы предлагали какому-то тренеру из Румынии или из Молдовы место в клубе, то это все неправда - у нас полное доверие к главному тренеру. Я вижу и знаю, как работает тренерский штаб, поэтому убежден, что у нас все впереди ", - сказал президент клуба Юрий Береза.

47-летний Йовичевич возглавил "Днепр-1" в сентябре 2020 года. Под руководством хорвата днепряне провели 16 матчей, одержали 6 побед, 2 раза сыграли вничью и еще 8 проиграли.

"Днепр-1" занимает десятую позицию в турнирной таблице УПЛ. Команда вылетела от "Александрии" в четвертьфинале Кубка Украины.

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