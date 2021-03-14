Италия с понедельника закрывает школы, магазины и рестораны
Об этом сообщает Радио Свобода .
С понедельника в более половины регионов Италии закроются магазины, рестораны, школы. Власти планируют, что новые ограничительные меры будут отменены с завершением Пасхальных праздников, которые отмечаются в этом году с 3 до 5 апреля.
В эти три дня ограничительные меры, вероятно, будут особенно строгими. Премьер-министр Италии Серджо Маттарелла предостерег соотечественников от новой вспышки эпидемии COVID-19.
Год назад Италия стала одной из первых стран в мире, где был объявлен общенациональный карантин. Итальянские власти объявили, что число жертв COVID-19 или болезней, обострившихся в результате эпидемии, составило 100 тыс. Этот показатель - второй в Европе после Великобритании, где зафиксировано 125 тыс. жертв.
- 4 марта стало известно, что локдаун в Германии продлили до 28 марта .
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