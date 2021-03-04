Локдаун в Германии продлили до 28 марта
Об этом сообщает DW.
Решение о продлении локдауна приняли канцлер ФРГ Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель на совещании в режиме видеоконференции.
Вместе с тем федеральная и местная власти договорились с 8 марта снять некоторые ограничения. В частности, откроются книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища.
Будут также смягчены ограничения на личные контакты: разрешаются встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет. Кроме того, со следующей недели каждый гражданин получит возможность один раз в неделю бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус, все расходы возьмут на себя федеральные власти.
Однако непродуктовые магазины, гостиницы, рестораны и другие заведения пока останутся закрытыми.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти