4 марта, 2021, 09:09

Локдаун в Германии продлили до 28 марта, однако сняли некоторые ограничения

Об этом сообщает DW.

Решение о продлении локдауна приняли канцлер ФРГ Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель на совещании в режиме видеоконференции.

Вместе с тем федеральная и местная власти договорились с 8 марта снять некоторые ограничения. В частности, откроются книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища.

Будут также смягчены ограничения на личные контакты: разрешаются встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет. Кроме того, со следующей недели каждый гражданин получит возможность один раз в неделю бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус, все расходы возьмут на себя федеральные власти.

Однако непродуктовые магазины, гостиницы, рестораны и другие заведения пока останутся закрытыми.