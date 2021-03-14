В Днепре испекли самый длинный блин в Украине

14 марта, 2021, 07:19

В городе Днепр 13 марта установили национальный рекорд Украины в виде самого длинного блинного рулета с творожной начинкой. Его общая длина составляла 20 метров

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Днепроград.

Составили его из маленьких блинов, которые пекли четверо пекарей в течение двух дней.

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13 марта в парке Шевченко в течение двух часов блины раскладывали и намазывали начинкой. Затем собрали в рулет.

Готовили блин студенты, которые учатся на поваров.

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