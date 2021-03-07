Хотя Масленица, хоть Колодий, хоть Запусты - но это весна души и дорога к Пасхе

8 марта, 2021, 09:05

Татьяна Зинченко

О традициях, обычаях последней недели перед Пасхальным постом, о легендах и кулинарных особенностях Масленицы - в этнографической разведке Еспресо-TV

Говорят, как весну встретишь, так ее и проведешь. Именно поэтому Масленица - первый весенний праздник в обрядовом цикле - это хорошо: и потому что в ней есть много весенних, хороших и добрых традиций, и в обычаях и обрядах Масленицы прослеживается прочная связь поколений и, наконец, что это - веселая и хорошая неделя, в которой предусмотрены вкусности, развлечения, интересные истории.

И пусть нынешняя Масленица - карантинная, и все же каждый желающий сможет приготовить вкусные вареники или налиснички, наварить киселя и добрым словом вспомнить своих давних родственников.

Масленица, Масленица, какая ты маленькая! Если бы тебя семь недель, а поста одна.

Масленица - одно из названий недели перед Великим постом, то есть перед Пасхальным. Определенной даты нет, а зависит от ежегодной даты Пасхи. В этом году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта, а затем начинается Великий пост. Пасху будем праздновать 2 мая.

Поскольку этот пост - самый строгий и самый длинный, у него лучше было входить постепенно. Вот неделю до этого и назвали масленичной, то есть жирной, масной.

Закончилась календарная зима, а начало долгожданной весны еще с тех далеких-дальние времен (этнографы даже более 20 000 лет насчитывают) наши предки эту неделю прекрасно праздновали. Ну согласитесь, грядущая весна этого заслуживает!

Называют эту неделю "бабьей неделей", или же Сыропуст, Пущение, Масленицей, однако самое распространенное название этого праздника - Колодий.

Фото: Мамаева слобода

Подробнее о том, что праздновать, что готовить, как называть последнюю неделю перед постом мы расспросили у жителей некоторых регионов страны.

Ольга Щербак, Полтава:

"Название зависит от населенного пункта. В деревне, где жила бабушка распространенным названием было "Колодий", а по соседним селам в одном "Масленицы ", в другом "Сыропуст "... У каждого было свое любимое название. После совковизации же мало кто поймет хоть какуе-то из названий, кроме Масленицы. А еще интересно, что в нашей местности, даже бедные люди не жарили пустых блинов или оладий до того, как коммунисты не улучшили быт бедноты. Блин жарился только как компонент налисника, а в оладьи тоже клали начинку : чаще всего шкварки, а так, кто чем богат и на что хватало изобретательности ".

Мария Беднарчук:

"Масленица" - так говорили на Львовщине (так всегда говорила моя мать). Но особых торжеств, как на Московии, не было - была только сырное воскресенье, когда варили пироги (вареники) с сыром (впрочем их варили еженедельно).

Мария Шепетюк:

Когда в школе ввели "Народознавство". Тема: "В Масное воскресенье блины в потолок летели". Учительница спрашивает коллег, что это за праздник, у нас на Галичине ничто в потолок не летает и блины никто не печет. После советского атеизма мы еле разобрались, что это за неделя ".

Игнатий Гвоздик, Золочев:

"Запусти в Галиции. А латинском Carnem vale означает прощай мясо, а вместе звучит в украинском варианте карнавал".

Руслан Щербина, Киев:

"Жирный, он же Тлустий, Жирный, Сыропустная неделя. Пущення, Сыропуст, Масленица, Колодий, Сырное воскресенье, Бабский праздник, седмиц. А также - иногда Маслянниця (не путать с Масленницей)".

Татьяна Лукьянова из Хмельницкого:

"Масленица, Сыропустная неделя, Колодий. Главная обрядовая пища - вареники с сыром. Блины - это уже во-вторых!".

За ширмой давности

Как и много праздников (Масленица, правда, не совсем праздник, а цикл действий), и этот имеет свои глубокие корни, древнее и интересное. Наши далекие предки эту неделю называли Колодием, и в этом есть много красивых символов и знаков. Коло Дий - начинается новый круг на земле - весеннее. Поэтому эту неделю (а в некоторых регионах и две-три недели) отмечали праздник солнца.

Название "Колодий" знаменательное еще и тем, что с приближением весны Солнце все выше и выше поднимается по своему небесному кругу, отгоняя зимние холода, а его сила передаются природе и людям.

Каждый регион праздник весны отмечал на свой вкус и со своими обычаями и традициями: хотелось всей душой почувствовать возрождение земли после зимней спячки, прославить солнце в надежде на тепло и урожаи, и просто порадоваться тому, что скоро все расцветет и взорвется! И разве для такого найдется универсальный "сценарий" праздника?

Отсюда сейчас у нас так часто завязывается полемика: праздновать надо так-то, называть праздник надо так-то, готовить надо то-то. Праздник - любой - это не кодекс законов и правил, это живая жизнь определенной общности, региона, даже угла, и часто людям даже хотелось разнообразить собственный праздник, внести свой штрих, чтобы отличаться от соседнего угла: хотелось отпраздновать лучше, пышнее!

Этнолог Валентин Долгочуб рассказывает:

"Начнем с того, что это полностью народный праздник, в нем отсутствуют собственно церковные элементы, - отвечает исследователь на наш вопрос о том, что в празднике является истинным, народным, наконец научным, а что - фейком, преувеличением. - Хотя для церкви это тоже, конечно, знаковый время: последнюю неделю перед Великим постом. Народный праздник отталкивались от этого факта (потому что пост следовало держать - а вместе с постом было вынуждено голодовку из-за исчерпания запасов на зиму), но развивало свою линию независимо от церкви ".

"Языческие элементы в празднике доминируют: это касается и поминовения предков в душной субботу (последний перед Масленицей) и уважения Волосия / Власа в четверг на Масленичной неделе (Полесье), и обрядов с колодками, - продолжает историк. - Для народа Масленица была прежде границей между зимой и весной. Масленица аналогичная средиземноморским карнавалам: это время ритуального буйства, когда разрешалось вести себя раскованнее, чем обычно. прежде всего это касалось женщин, из-за чего неделю называли бабьи.

Природные процессы - приток молока в конце января, перспектива исчерпания запасов в марте-апреле - во время Масленицы сочетались с общественными: конец зимнего брачного периода и символическое "наказание" колодки той молодежи, которая этот "долг" не выполнила. Отсюда видно, насколько обрядность Масленицы связана с образом жизни людей, который существовал более ста лет назад: сельским, традиционным, сильно ритуализированным.

Фейки по Масленицы, распространенные в украинском информационном пространстве, связаны с желанием некоторых неспециалистов представить украинскую культуру как "антироссийскую" и максимально удаленную от российской. Это не имеет ничего общего с этнографией, ведь этнографические факты подсказывают нам главное: традиционные культура привязана к конкретному края, и в разных уголках Украины она очень сильно отличалась; и наоборот, в разных регионах мы можем найти общие черты с российской, белорусской или польской культурами. Не понимаю вообще безумных атак на блины - традиционное украинское блюдо. Вот сожжение чучела Зимы для Украины действительно характерно ", - заключает Валентин Долгочуб.

Валентин Долгочуб

Колодка - самый распространенный обычай наших предков

Об этом рассказывает этнолог Любовь Сердунич:

"В понедельник утром женщины собиралось праздновать Колодку. Одна из женщин клала на стол обычное полено, которое символизирует собой часть Древа Жизни:" бревно ". Затем вповивають колодку полотняным тряпьем. Принеся вина, садятся за стол вокруг него, пьют и приветствуют друг одну из народин. пеленах колодка оставалась в кабаке до субботы, потому что в понедельник она родилась, во вторник крестилась, в среду похрестини, в четверг колодка умирает, в пятницу ее хоронят, а в субботу оплакивают. Конечно, никто за ней не плакал, веселые развлечения продолжались как при "рождении", так и при "смерти".

После празднования народин Колóдкы замужние женщины обходили те семьи, где были ребята, которые не женились брачного сезона за последние мясоеда, и привязывали матерям колодку к ноге. Таким образом наказывали и девушек, которые перебирали женихами и не успели пошлюбитись, а уже пора иметь детей. Девичью колодку украшали красочными повязкой и бумажными цветами и привязывали к левой руки (а не к ноге, как ребятам).

Таким Колодий напоминает: "Не женился еси, то колодку носы!" - на таком интересном моменте с древних традиций акцентирует этнолог Любовь Сердунич.

Жінко! Люди говорили: Масниця зайшла; А млинців ще ми й не їли, Може б ти спекла? (Яков Щеголев)

Главным блюдом на этом празднике, конечно, вареники. Им бы я посвятила целые оды, но желающих сделать это и без меня очень много. Вареники в масле - это, можно сказать, был вкусный символ первых весенних празднеств, в котором - и достаток, и надежды (даже начинки готовились - с мечтами, с хорошими посылами, с душой), и любви!

А относительно блинов, против которых сейчас также ведутся цели словесные баталии, то их также жарили. Но они были не пустыми, а с начинками, чаще всего - с сыром.

Я с детства запомнила это действо, когда бабушка убивала яйцо за яйцом в большое деревянное ведро, сбивала их ложкой, образуя вкусный гоголь-моголь. Мы ждали этого, чтобы попробовать. Затем добавлялось молоко, еще немного крахмала и мука - просеянную до нежного белого пороха. Мисилося тесто без комочков. И в печи жарились большие блины коровки на подсолнечном масле. Мы съедали добрую часть еще на "подлете" к столу, бабушка улыбалась и говорила, что пустые блины - еще не блины.

Ибо рыхлой сырной массы уже летели оранжевые желтки, сыпался сахар и все, что бабушка насушила: какие-то клубнички, чорничкы, клюковка.

Фото: Копилка Рецептов

Также делали много ряженки, Колотуха, розтирачкы, молочной каши с гречкой, молочный кисель и много других молочных блюд, сырные бабки, лапшу. На Колодия стремились наесться "про запас" на целых семь долгих недель весеннего Великого поста.

Итак, Колодий разворачивает на весну, акцентируется на продлении жизни, образовании новых семей, возрождении этноса, сохранения кулинарных традиций - тех моральных ценностях, которые важны при любых верованиях, потому что они приумножают добро.