Шмыгаль рассказал, по какому маршруту пройдет первый в Украине автобан
Об этом Денис Шмыгаль сообщил в facebook.
По его словам, первый в стране автобан пройдет по маршруту Краковец - Броды - Ривне.
"За 30 лет в Украине не было построено ни одного автобана. Мы намерены это исправить. На этой неделе Укравтодор подписал меморандум, который позволит Госагентству в ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для реализации первого в Украине концессионного автобана. Речь идет о строительстве дороги Краковец - Броды - Ривне ", - написал Шмыгаль.
Он добавил, что Укравтодор в этом году также проведет открытый международный тендер в рамках сотрудничества с ЕБРР и ЕИБ о строительстве участка Северного обхода города Львова.
"Вместе с дорогой Краковец - Броды - Ривне они образуют современный транспортный коридор с Евросоюзом", - отметил Шмыгаль.
- 11 марта Укравтодор подписал меморандум о строительстве одной из первых концессионных дорог в Украине - трассы Краковец - Броды - Ривне.
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