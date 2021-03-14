Шмыгаль рассказал, по какому маршруту пройдет первый в Украине автобан

14 марта, 2021, 17:31

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вскоре в Украине может появиться первый автобан

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в facebook.

По его словам, первый в стране автобан пройдет по маршруту Краковец - Броды - Ривне.

"За 30 лет в Украине не было построено ни одного автобана. Мы намерены это исправить. На этой неделе Укравтодор подписал меморандум, который позволит Госагентству в ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для реализации первого в Украине концессионного автобана. Речь идет о строительстве дороги Краковец - Броды - Ривне ", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что Укравтодор в этом году также проведет открытый международный тендер в рамках сотрудничества с ЕБРР и ЕИБ о строительстве участка Северного обхода города Львова.

"Вместе с дорогой Краковец - Броды - Ривне они образуют современный транспортный коридор с Евросоюзом", - отметил Шмыгаль.

11 марта Укравтодор подписал меморандум о строительстве одной из первых концессионных дорог в Украине - трассы Краковец - Броды - Ривне.

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