Шмыгаль анонсировал строительство автобана Краковец-Броды-Ривне

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль объявил в Facebook.

"Сегодня Укравтодор подписал меморандум, который станет первым шагом к строительству дороги Краковец-Броды-Ривне. Уже через несколько лет можно будет добраться из Киева во Львов, или в страны Европейского Союза по современному автобану европейского уровня", - написал премьер.

По его словам, дорога будет построена в рамках государственно-частного партнерства после открытого конкурса.

Денис Шмыгаль заявил, что уже в 2021 году Укравтодор проведет международный тендер для строительства участка Северного обхода г. Львов.

"Для того, чтобы все было прозрачно, тендер состоится в соответствии с правилами и принципами МФО в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком", - отметил премьер-министр.