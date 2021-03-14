Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников и осуществила успешную посадку

14 марта, 2021, 15:16

Компания Илона Маска SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink и приземлилась на платформе в Атлантике

Об этом сообщает SpaceX в twitter.

Falcon 9 со спутниками, предназначенными для развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, была запущена в 6:01 по времени восточного побережья США со стартового комплекса 39А на космодроме NASA на мысе Канаверал, в штате Флорида.

Это уже 22-й вывод на орбиту группы спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX теперь насчитывает 1323 космических аппарата.

Многоразовая первая ступень Falcon 9 осуществила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике. Вертикальная посадка на морскую платформу в Атлантике была осуществлена через 8 мин. 26 сек. после старта ракеты. Платформа была размещена за 630 км от космодрома, на мысе Канаверал.

Многоразовая ступень Falcon 9 была использована для запусков в девятый раз.

Напомним, 24 января компания Илона Маска SpaceX совершила рекордный старт и запустила на орбиту сразу 143 спутника .

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