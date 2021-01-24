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Espreso.tvМирSpaceX осуществила самый массовый запуск спутников в истории астронавтики

SpaceX осуществила самый массовый запуск спутников в истории астронавтики


фото: twitter
Компания Илона Маска SpaceX совершила рекордный старт и запустила на орбиту сразу 143 спутника

Трансляция старта велась SpaceX в twitter.

Запуск многократной ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит спутники на орбиту, состоялся с комплекса SLC-40 во Флориде (США) в 16:40 по киевскому времени. Это уже пятый полет ракеты.

Миссия Transporter-1 доставит на орбиту сразу 143 спутника, общая масса которых составляет 5 тонн.

Ранее SpaceX одновременно запускала в космос 64 спутника. Предыдущий рекорд принадлежал индийской миссии PSLV-C37, которая в 2017 году вывела на орбиту 104 спутников.

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