SpaceX осуществила самый массовый запуск спутников в истории астронавтики

24 января, 2021, 17:41

Компания Илона Маска SpaceX совершила рекордный старт и запустила на орбиту сразу 143 спутника

Трансляция старта велась SpaceX в twitter.

Запуск многократной ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит спутники на орбиту, состоялся с комплекса SLC-40 во Флориде (США) в 16:40 по киевскому времени. Это уже пятый полет ракеты.

Миссия Transporter-1 доставит на орбиту сразу 143 спутника, общая масса которых составляет 5 тонн.

Ранее SpaceX одновременно запускала в космос 64 спутника. Предыдущий рекорд принадлежал индийской миссии PSLV-C37, которая в 2017 году вывела на орбиту 104 спутников.

Напомним, 14 января космический грузовик Dragon компании SpaceX вернулась на Землю с Международной космической станции.

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