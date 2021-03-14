"Дать отпор оголтелым нацистам". Новый советник Разумкова Чернов проводил сессию облсовета Харьковской области в футболке "Беркут" и игрался в сепаратизм с Царевым, Компартией и генконсулом РФ

14 марта, 2021, 20:00

Новоназначенный внештатный советник главы ВР Дмитрия Разумкова по вопросам местного самоуправления Сергей Чернов в должности руководителя областного совета Харьковской области (2008-2020 гг.) был замешан в громких политических скандалах во время Революции Достоинства. Тогда чиновник принадлежал к Партии регионов

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

30 января 2014 года он, как и тогдашний глава Харковской ОГА Михаил Добкин и вся фракция ПР в облсовете, пришел проводить сессию в черной футболке с надписью "Беркут" и символикой этого распущенного после победы Евромайдана милицейского спецподразделения (см. фото вверху).

Значение акции объяснял тогда Добкин.

"Наша с вами задача: дать отпор оголтелым нацистам всех мастей - и доморощенным боевым хомячкам, и приезжим. Но и сохранить все здания в целости и в сохранности, в том виде, в котором мы их приняли, и передать, когда придет время, тем , кто будет управлять регионами, городами, районами. Отбросы, которые сегодня ломают государственное имущество по всей стране, ничего в своей жизни не построили, кроме куреней, халабуд, а может быть, схронов на всякий случай, потому что мы их туда загоним со временем . Поэтому палить, ломать - это к себе туда, в "Бандерштат", - сказал Михаил Добкин.

В тот же день стало известно, что фракция ПР в Харьковском облсовете собрала 150 тыс. грн для нужд бойцов "Беркута", который защищал Януковича в Киеве.

Соответствующая развернутая новость (вместе с фотографиями) сохранилась в архиве харьковского информационного портала Медиапорт .

Слева направо - Сергей Чернов, Анатолий Денисенко, Дмитрий Добкин, Дмитрий Святаш

Там же можно найти и о том, как 1 февраля того же 2014 года на "Всеукраинском созыве первичных организаций Партии регионов" (Харьков) заявлялось о создании "Всеукраинского общественного союза " Украинский фронт " - вместе со своим военизированным формированиям.

"Также прямо в фойе Дворца спорта, где проходил съезд, началась запись добровольцев в " Национальную гвардию ". Символ новой организации - георгиевская лента", - говорилось в материале харьковских журналистов.

В президиум данного многочисленного собрания сепаратистов и "регионалов" входил и Чернов.

К проведению мероприятия присоединились "коллеги" из Компартии Украины, представители дипкорпуса (генеральный консул РФ) и четыре народных депутата-регионала - Олег Царев, Дмитрий Святаш, Дмитрий Добкин и Анатолий Денисенко ".

Напомним, Чернов у себя на странице поблагодарил Разумкова за назначение советником главы Верховной Рады .

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