Харьковский "регионал" и человек Добкина-Кернеса Чернов стал советником Разумкова
Об этом 13 марта 2021 политик сообщил у себя на фейсбуке, передает Еспресо.TV .
"Хочу выразить благодарность главе Верховной Рады Украини Дмитрию Александровичу Разумкову за высокое доверие по случаю моего назначения своим внештатным советником", - отметил Чернов.
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По его словам, в статусе советника спикера ВР он будет заниматься "законодательным обеспечением дальнейшего развития местного самоуправления".
Ранее Чернов не скрывал, что является членом Партии регионов.
Аналитики называют его человеком с "обоймы" Добкина-Кернеса.
Вот архивированная страница с сайта Харьковского облсовета, где приводился его жизнеописание с упоминанием о членстве в ПР.
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