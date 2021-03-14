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Espreso.tvОбществоХарьковский "регионал" и человек Добкина-Кернеса Чернов стал советником Разумкова

Харьковский "регионал" и человек Добкина-Кернеса Чернов стал советником Разумкова


фото: mediaport.ua
Глава Харьковского областного совета в 2008-2020 годах Сергей Чернов получил назначение на должность внештатного советника руководителя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова

Об этом 13 марта 2021 политик сообщил у себя на фейсбуке, передает Еспресо.TV .

"Хочу выразить благодарность главе Верховной Рады Украини Дмитрию Александровичу Разумкову за высокое доверие по случаю моего назначения своим внештатным советником", - отметил Чернов.

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По его словам, в статусе советника спикера ВР он будет заниматься "законодательным обеспечением дальнейшего развития местного самоуправления".

Ранее Чернов не скрывал, что является членом Партии регионов.

Аналитики называют его человеком с "обоймы" Добкина-Кернеса.

Вот архивированная страница с сайта Харьковского облсовета, где приводился его жизнеописание с упоминанием о членстве в ПР.

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