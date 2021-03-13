Яценюк посоветовал Зеленскому "накрутить хвост" Шмыгалю за провал вакцинации
Об этом Яценюк заявил в интервью Радио Свобода.
По его словам, президенту Владимиру Зеленского следует возложить ответственность за проблемы с вакцинацией от COVID-19 на Дениса Шмыгаля.
"В первую очередь надо было "накрутить хвост" премьер-министру. Вообще это функция непосредственно главы правительства. Я понимаю, что вы все, ребята, хотели попиариться на дорогах. Вас дороги не спасут. Они вас не спасут. Спасать надо жизни украинцев", - сказал Яценюк.
Он подчеркнул, что деньги из "ковидного" фонда нельзя было отправлять на дороги.
"Но там было два блока. Первый блок - это введение локдауна и во время локдауна обеспечение медицинской инфраструктуры всей. Фактически медицинскую инфраструктуру начали делать уже в декабре, когда началась дискуссия об отсутствии кислородных концентраторов, кислорода, коек. Через год они напомнили, что это надо делать", - отметил Яценюк.
Он добавил, что Зеленский и Шмыгаль могли непосредственно позвонить руководителям Pfizer или BioNTech и договориться о поставках вакцин.
"Я знаю, что если президент или премьер-министр поднимает трубку, ты точно позвонишь к президенту Pfizer или BioNTech. Точно. Если нет, то позвони президенту США, позвони председателю Европейского совета", - посоветовал Яценюк.
Он констатировал, что "Украина будет одна из последних в мире по завершению вакцинации - конец 2023 года".
- Напомним, 11 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что причиной позднего по сравнению с другими странами, начала вакцинации населения от коронавируса стало наличие у других стран собственных мощностей по производству вакцин.
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