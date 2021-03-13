Яценюк посоветовал Зеленскому "накрутить хвост" Шмыгалю за провал вакцинации

13 марта, 2021, 22:24

Бывший премьер-министр и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк обвинил нынешнего главу правительства Дениса Шмыгаля в проблемах с вакцинацией от коронавируса в Украине

Об этом Яценюк заявил в интервью Радио Свобода.

По его словам, президенту Владимиру Зеленского следует возложить ответственность за проблемы с вакцинацией от COVID-19 на Дениса Шмыгаля.

"В первую очередь надо было "накрутить хвост" премьер-министру. Вообще это функция непосредственно главы правительства. Я понимаю, что вы все, ребята, хотели попиариться на дорогах. Вас дороги не спасут. Они вас не спасут. Спасать надо жизни украинцев", - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что деньги из "ковидного" фонда нельзя было отправлять на дороги.

"Но там было два блока. Первый блок - это введение локдауна и во время локдауна обеспечение медицинской инфраструктуры всей. Фактически медицинскую инфраструктуру начали делать уже в декабре, когда началась дискуссия об отсутствии кислородных концентраторов, кислорода, коек. Через год они напомнили, что это надо делать", - отметил Яценюк.

Он добавил, что Зеленский и Шмыгаль могли непосредственно позвонить руководителям Pfizer или BioNTech и договориться о поставках вакцин.

"Я знаю, что если президент или премьер-министр поднимает трубку, ты точно позвонишь к президенту Pfizer или BioNTech. Точно. Если нет, то позвони президенту США, позвони председателю Европейского совета", - посоветовал Яценюк.

Он констатировал, что "Украина будет одна из последних в мире по завершению вакцинации - конец 2023 года".

Напомним, 11 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что причиной позднего по сравнению с другими странами, начала вакцинации населения от коронавируса стало наличие у других стран собственных мощностей по производству вакцин.

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