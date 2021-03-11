"Ничего у нас не провалено, у нас все началось", - Ляшко о вакцинации
Об этом главный санврач страны Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким", передает Еспресо.TV .
Ведущий спросил заместителя министра о проблемах с поставками китайской вакцины, отметив, что с современными темпами вакцинации молодежь сможет получить вакцины через четверть века в очереди.
"Хорошо, что есть эксперты, которые сразу говорят, что что-то провалено. Я в должности заместителя министра здравоохранения делаю свою работу и я делаю ее как и обещал. Ничего у нас не провалено, у нас все началось.
Ляшко отметил, что следует сравнивать начало кампании иммунопрофилактики в Украине с первыми днями вакцинации в странах, которые начали ее раньше.
"Почему они начали ее раньше? - Потому что у них было собственное производство вакцин", - ответил Ляшко.
По словам заместителя министра, Украина увеличивает количество вакцинаций в сутки каскадным методом.
Он отметил, что вакцину развезли по стране за 2 дня и начали вакцинацию.
- Отметим, некоторые страны, в которых не было собственного производства вакцины от коронавируса, в частности Албания, начала вакцинацию 11 января.
- В Украине вакцинацию начали 24 февраля
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