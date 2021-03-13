В ВР обещают увеличить размер помощи при рождении ребенка

13 марта, 2021, 18:35

В Верховной Раде предлагают увеличить размер помощи при рождении ребенка

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в facebook.

По его словам, с 2014 года не менялась сумма выплат родителям за рождение первого ребенка. В национальной валюте она составляет 41 280 гривен, однако в долларовом эквиваленте снизилась с 2 612 до 1 490 долларов.

"Выплаты помощи при рождении ребенка должны быть повышены. Мы предлагаем начать процесс по установлению таких сумм выплат: 50 тыс. гривен - при рождении первого ребенка, 100 тыс. гривен - при рождении второго и 150 тыс. при рождении третьего и каждого следующего ребенка" , - написал Гетманцев.

По его словам, средства на повышение выплат можно найти благодаря выведению рынка алкоголя из тени.

"По нашим подсчетам это позволит наполнить бюджет страны более чем на 10 млрд гривен ежегодно. Этих средств хватит на самый важный, на мой взгляд, вопрос - увеличение помощи при рождении ребенка", - убежден Гетманцев.

12 марта стало известно, что денежную компенсацию за "пакет малыша" с начала 2021 года получили 34 тыс. семей, тогда как в натуральной форме эту помощь выбрало 16 тыс. Семей.

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