В Минсоцполитики рассказали, сколько семей получили денежную компенсацию "пакета малыша"

12 марта, 2021, 11:56

Денежную компенсацию "пакета малыша" с начала года получили 34 тыс. семей, тогда как в натуральной форме эту помощь выбрали чуть больше 16 тыс. семей

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Согласно сообщению, с начала года денежную компенсацию помощи "пакет малыша" получили 34 тыс. семей с новорожденными детьми. В то же время в натуральной форме эту помощь получили чуть более 16 тыс. семей.

В пресс-службе напомнили, что "пакет малыша" выдается семьям новорожденных в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи, или ребенок родился за пределами учреждения здравоохранения или за пределами Украины, "пакет малыша" можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания получателя, подав соответствующее заявление не позднее 30 календарных дней со дня рождение ребенка.

Если семья не получила "пакет малыша" в течение 30 дней со дня рождения ребенка, она имеет право обратиться в местный орган социальной защиты для получения денежной компенсации. При этом на полученные средства, поступающие на социальную карточку, можно приобрести детские вещи только в заведениях, которые присоединились к реализации пилотного проекта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb