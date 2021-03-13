В столице Hyundai по доставке вылетел на трамвайную колею
13 марта, 2021, 08:19
Ночью в субботу, 13 марта 2021 года, на улице Борщаговской в Киеве автомобиль службы доставки оказался на пути скоростного трамвая. Это случилось под средним участком Воздухофлотского моста
Об этом информируют ВартовиЕспресо .
Предварительно известно, что водитель Hyundai не справился с управлением на скользкой дороге.
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К счастью, никто из людей в данной аварии травм не получил. Однако, движение трамваев в обе стороны полностью остановился.
- Напомним, 12 марта дорожном движении в украинской столице парализовал обильный снегопад.
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